Flexibel und umweltfreundlich mobil sein: Bei der Lastenradtournee des Landkreises Böblingen kann man die Zweiräder testen. Wann und wo die Tour zu Gast ist.
27.03.2026 - 15:12 Uhr
Die Lastenradtournee des Landkreises Böblingen startet in eine neue Saison und macht über das Jahr verteilt an acht Standorten Station. Den Auftakt bildet der Malmsheimer Ostermarkt am Sonntag, 29. März. An der Ecke Bachstraße/Lammstraße, direkt neben dem Stand des ADFC, präsentiert das Landratsamt gemeinsam mit den Partnern Fahrrad Hoss aus Aidlingen und E-Motion aus Gärtringen von 12 bis 17 Uhr moderne Radtechnologie.