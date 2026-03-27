Flexibel und umweltfreundlich mobil sein: Bei der Lastenradtournee des Landkreises Böblingen kann man die Zweiräder testen. Wann und wo die Tour zu Gast ist.

Die Lastenradtournee des Landkreises Böblingen startet in eine neue Saison und macht über das Jahr verteilt an acht Standorten Station. Den Auftakt bildet der Malmsheimer Ostermarkt am Sonntag, 29. März. An der Ecke Bachstraße/Lammstraße, direkt neben dem Stand des ADFC, präsentiert das Landratsamt gemeinsam mit den Partnern Fahrrad Hoss aus Aidlingen und E-Motion aus Gärtringen von 12 bis 17 Uhr moderne Radtechnologie.

Zum einen steht dabei in diesem Jahr die logistische Freiheit eines Lastenrads im Fokus: Mit jeweils drei „Longjohns“ (Ladefläche vorne) und „Longtails“ (Ladefläche hinten) werden unterschiedliche Rad-Modelle als Alternativen zum Auto gezeigt. Gleichzeitig nehmen fünf dreirädrige Spezialräder eine zentrale Rolle ein. Diese leisten einen Beitrag zum Erhalt der Fitness und Mobilität im Alter sowie für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

Termine der Lastenradtournee

Nach dem Auftakt in Malmsheim kann man die Räder an folgenden Terminen kostenlos und ohne Anmeldung testen: am 14. Mai beim Grafenauer Vatertagsmarkt von 9 bis 18 Uhr, am 25. Mai beim Ehninger Pfingstmarkt von 8 bis 18 Uhr, am 31. Mai beim Kunsthandwerker Markt in Weil der Stadt von 11 bis 18 Uhr, am 19. Juli in Leonberg bei „Von chillig bis sportlich – Radeln für alle“ von 10 bis 16 Uhr, am 25. Juli bei den Cycle Days in Böblingen von 14 bis 20 Uhr, am 12. September beim Heckengäu Tag in Aidlingen von 10 bis 16 Uhr, am 20. September beim Streetlife Festival in Herrenberg von 11 bis 17 Uhr und schließlich am 3. Oktober beim Streuobstaktionstag in Herrenberg Kayh/Mönchberg von 11 bis 17 Uhr.

Das Expertenteam vor Ort berät individuell zu den technischen Besonderheiten sowie zu den aktuellen Fördermöglichkeiten des Landkreises.

Weitere Informationen zur Lastenradtournee gibt es online unter www.lrabb.de/radverkehr.