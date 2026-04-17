Ende April ist die Führerscheinstelle im Kreis Böblingen für die Kunden nicht erreichbar. Die viertägige Schließzeit beginnt am Montag, 27. April. Das steckt dahinter.

Die Führerscheinstelle des Landratsamtes Böblingen ist in der Zeit von Montag, 27. April, bis einschließlich Donnerstag, 30. April, für den Publikumsverkehr geschlossen. Für diesen Zeitraum können auch keine Termine für eine persönliche Vorsprache vergeben werden. Wie der Landkreis mitteilt, ist der Grund für die Schließung eine Programmumstellung

 

Die Mitarbeiterinnen der Führerscheinstelle würden mit Hochdruck daran arbeiten, die Schließzeit für die Kunden so gering wie möglich zu halten und entstehende Rückstände schnellstmöglich wieder abzuarbeiten. Das Landratsamt bittet um Verständnis für die Beeinträchtigung des Kundenservices während dieser notwendigen Maßnahme.