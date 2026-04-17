Ende April ist die Führerscheinstelle im Kreis Böblingen für die Kunden nicht erreichbar. Die viertägige Schließzeit beginnt am Montag, 27. April. Das steckt dahinter.

Wolfgang Berger 17.04.2026 - 14:02 Uhr

Die Führerscheinstelle des Landratsamtes Böblingen ist in der Zeit von Montag, 27. April, bis einschließlich Donnerstag, 30. April, für den Publikumsverkehr geschlossen. Für diesen Zeitraum können auch keine Termine für eine persönliche Vorsprache vergeben werden. Wie der Landkreis mitteilt, ist der Grund für die Schließung eine Programmumstellung