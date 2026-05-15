Landkreis Böblingen Streik am Brückentag: „Wir gehen von massiven Behinderungen aus“
Verdi fordert mehr Gehalt im Einzelhandel und ruft zu Warnstreiks am Brückentag auf. Welche Läden im Landkreis Böblingen sind betroffen?
Verdi fordert mehr Gehalt im Einzelhandel und ruft zu Warnstreiks am Brückentag auf. Welche Läden im Landkreis Böblingen sind betroffen?
Beschäftigte im Handel sollen mehr Geld bekommen, fordert die Gewerkschaft Verdi. Sie hat deshalb für Freitag in mehreren Städten und Regionen in Baden-Württemberg zu ganztägigen Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel aufgerufen. Auch Geschäfte im Landkreis Böblingen sind von den Streiks betroffen.