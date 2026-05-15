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Landkreis Böblingen Streik am Brückentag: „Wir gehen von massiven Behinderungen aus“

Landkreis Böblingen: Streik am Brückentag: „Wir gehen von massiven Behinderungen aus“
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Beschäftigte im Handel gehen für Warnstreiks auf die Straße, hier am Freitag in Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Verdi fordert mehr Gehalt im Einzelhandel und ruft zu Warnstreiks am Brückentag auf. Welche Läden im Landkreis Böblingen sind betroffen?

Böblingen: Leonie Schüler (lem)

Beschäftigte im Handel sollen mehr Geld bekommen, fordert die Gewerkschaft Verdi. Sie hat deshalb für Freitag in mehreren Städten und Regionen in Baden-Württemberg zu ganztägigen Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel aufgerufen. Auch Geschäfte im Landkreis Böblingen sind von den Streiks betroffen.

 

Laut Verdi-Gewerkschaftssekretär Konstantinos Grammatikopoulos werden folgende Geschäfte im Kreis bestreikt:

„Wir gehen nicht von Schließungen aus, aber von massiven Behinderungen“, sagt der Gewerkschaftssekretär. Kunden müssten beispielsweise mit langen Kassenschlangen, mit nicht aufgefüllten Waren in den Regalen oder mit fehlendem Beratungspersonal rechnen.

Verdi fordert 300 Euro mehr für Beschäftigte

Hintergrund des Streiks ist nach Angaben der Gewerkschaft der aktuelle Stand der laufenden Tarifrunde über die Erhöhung der Entgelte für die rund 500 000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel Baden-Württemberg.

Gestreikt wird unter anderem im Modehandel. Foto: picture alliance /Symbol/dpa

Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 300 Euro sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In Stuttgart finden am Freitag Streikkundgebungen statt.

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