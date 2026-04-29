Landkreis Böblingen Zahl der Asylbewerber „auf niedrigem Niveau“
Die Zahl der Asylbewerber bewegt sich im Kreis Böblingen auf niedrigem Niveau. Derzeit sind rund 1200 Menschen vorläufig untergebracht. Perspektivisch sollen Unterkünfte schließen.
Die Zahl der Asylbewerber bewegt sich im Kreis Böblingen auf niedrigem Niveau. Derzeit sind rund 1200 Menschen vorläufig untergebracht. Perspektivisch sollen Unterkünfte schließen.
Die Zahlen der Asylantragstellungen in Deutschland sind seit mehreren Jahren rückläufig: 2025 haben rund 170 000 Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt. Im bisherigen Jahr 2026 ist diese Zahl nochmals um 38 Prozent geschrumpft. Auch im Landkreis Böblingen ist eine solche Entwicklung zu beobachten. Wie der Landkreis schreibt, bewegen sich die Aufnahmezahlen trotz eines Anstiegs im Herbst 2025 durch Direktaufnahmen aus der Ukraine auf „niedrigem Niveau“.