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Landkreis Böblingen Zahl der Asylbewerber „auf niedrigem Niveau“

Landkreis Böblingen: Zahl der Asylbewerber „auf niedrigem Niveau“
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Hier in der Kremser Straße in Böblingen waren Asylbewerber untergebracht. Jetzt stehen die Container leer. Foto: Stefanie Schlecht

Die Zahl der Asylbewerber bewegt sich im Kreis Böblingen auf niedrigem Niveau. Derzeit sind rund 1200 Menschen vorläufig untergebracht. Perspektivisch sollen Unterkünfte schließen.

Böblingen: Martin Dudenhöffer (dud)

Die Zahlen der Asylantragstellungen in Deutschland sind seit mehreren Jahren rückläufig: 2025 haben rund 170 000 Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt. Im bisherigen Jahr 2026 ist diese Zahl nochmals um 38 Prozent geschrumpft. Auch im Landkreis Böblingen ist eine solche Entwicklung zu beobachten. Wie der Landkreis schreibt, bewegen sich die Aufnahmezahlen trotz eines Anstiegs im Herbst 2025 durch Direktaufnahmen aus der Ukraine auf „niedrigem Niveau“.

 

1189 Personen befinden sich Stand 1. April in den 19 vorläufigen Unterbringungen im gesamten Kreis. Dort stehen 1655 Plätze zur Verfügung. Diese Unterkünfte stehen in Böblingen, Gärtringen, Herrenberg, Leonberg, Renningen und Sindelfingen. „Die Unterkünfte in Renningen und Gärtringen wurden im Frühjahr 2025 in Stand-by gesetzt, und im Herbst 2025 durch die Direktzugänge wieder aktiviert“, fügt eine Landkreissprecherin auf Anfrage hinzu. Notunterbringungen in Hotels oder Hallen gibt es seit 2024 keine mehr.

Pro Monat werden rund 100 Personen in eine Anschlussunterbringung überführt. Rund 60 Personen werden derzeit monatlich vom Land zugewiesen.

Kreis plant mit 1000 zu versorgenden Personen

Auch wenn Kriege wie in der Ukraine, im Iran und im Libanon noch Aufnahmesteigerungen mit sich bringen könnten, rechnet der Landkreis mit bewältigbaren Zahlen unterhalb der Marke von 1000 Personen. Dementsprechend laufen laut Landkreis bereits Planungen zum Abbau von Unterkünften und Personal. Eine erste Unterkunft könne 2026 geschlossen werden. Insgesamt stünden kreisweit dann noch 1550 Belegungsplätze bereit.

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Ein Schritt in dieser Richtung ist die geplante Auslagerung der Asylsozialarbeit an einen freien Träger. Über diesen wird am 5. Mai im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags beraten.

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