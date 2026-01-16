Nach dem Unfall eines Windrad-Transports auf der Bundesstraße 294 soll zunächst eine Spur wieder freigegeben werden. Wann die Sperrung komplett aufgehoben wird, ist noch offen.

red/dpa/lsw 16.01.2026 - 09:47 Uhr

Nachdem ein Schwertransporter mit dem 70 Meter langen Rotorblatt eines Windrads auf einer Bundesstraße bei Bad Wildbad (Landkreis Calw) verunfallt ist, soll eine Spur der Fahrbahn am Vormittag wieder freigegeben werden. Wann die restliche Fahrbahn frei wird, ist laut Polizei noch nicht klar. Die zweite Spur müsse zunächst wegen Reinigungs- und Reparaturarbeiten noch gesperrt bleiben, sagte eine Sprecherin der Polizei.