Kurz vor Weihnachten werden tote Schafe im Nordschwarzwald gemeldet. War es ein Wolf? Nun herrscht Klarheit – aber lässt sich auch ein konkreter Wolf ermitteln?
09.02.2026 - 10:36 Uhr
Zunächst war es ein Verdacht, nun herrscht Klarheit: Ein Wolf hat im Nordschwarzwald kurz vor Weihnachten Schafe im Landkreis Calw gerissen. Die Untersuchung von Abstrichproben am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik habe einen Wolf als Verursacher nachgewiesen, teilte das baden-württembergische Umweltministerium mit.