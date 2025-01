In einer Tiefgarage fängt ein Auto plötzlich Feuer. Darüber befindet sich ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rückt zu einem Großeinsatz aus.

red/dpa/lsw 28.01.2025 - 12:34 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Altensteig (Landkreis Calw) leicht verletzt worden. Über 70 Bewohner evakuierte die Feuerwehr am späten Montagabend aus dem Haus, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Ein in der Garage geparktes Auto hatte wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen.