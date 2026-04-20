Auf einer Landstraße bei Celle kommt es zu einer folgenschweren Kollision: Ein Auto stößt frontal mit einem Lastwagen zusammen – für drei Frauen in dem Auto kommt jede Hilfe zu spät.

dpa 20.04.2026 - 17:15 Uhr

Celle - Bei dem Frontalzusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens sind auf einer Landstraße nahe Celle drei Frauen ums Leben gekommen. Eine 44-Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Frau und ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 18 Jahren wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.