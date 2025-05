Noch dauern die Ermittlungen zum tödlichen Gondelabsturz an der Horber Hochbrücke an. Doch die Bauarbeiten können weitergehen. Die Staatsanwaltschaft gibt grünes Licht.

red/dpa/lsw 26.05.2025 - 11:58 Uhr

Nach dem Arbeitsunfall auf der Baustelle an der Hochbrücke Horb mit drei Toten können die Arbeiten weitergehen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass an der Baustelle seit Montag wieder gearbeitet werden kann. Dort waren am 20. Mai bei einem Arbeitsunfall drei Männer in einer Transportgondel in den Tod gestürzt, zwei Polen und ein Deutscher.