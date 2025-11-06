Eine singende Grußkarte, E-Zigaretten und Akkus: Unscheinbare Batterien können Großbrände auslösen. War das auch in Sontheim an der Brenz der Fall? Die Polizei hat einen Verdacht.
06.11.2025 - 10:23 Uhr
Der Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) Mitte Oktober könnte nach Einschätzung der Polizei durch falsch entsorgte Akkus oder Batterien verursacht worden sein. In einer Sortieranlage für Gelbe Säcke seien entsprechende Verpackungen gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Diese könnten sich entzündet haben.