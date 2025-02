Ein Radfahrer wird nach einem Unfall auf der Straße gefunden - doch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Wer ihn anfuhr, ist noch nicht klar.

red/dpa/lsw 12.02.2025 - 22:26 Uhr

Ein Radfahrer ist im Landkreis Heidenheim von einem Auto angefahren worden und an seinen Verletzungen gestorben. Ein Zeuge entdeckte den 68-Jährigen am Morgen auf einer Straße in Königsbronn, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer war unerkannt geflüchtet.