Ein Mann rastet in einer Tankstelle im Landkreis Heilbronn derart aus, dass er der Tankstelle verwiesen wird. Doch an den Zapfsäulen ist die Situation längst nicht entschärft.

red/dpa/lsw 30.01.2025 - 14:18 Uhr

Ein Mann soll an einer Tankstelle in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) Kunden mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 35-Jährige habe sich zuerst mit einem Kunden derart angelegt, dass der Streit beinahe in eine Schlägerei ausgeartet war, teilte die Polizei mit.