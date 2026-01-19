Szenen wie aus einem Actionfilm: Rund 20 Kilometer liefert sich ein Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Er lässt sich dabei auch nicht von Gärten oder Feldern aufhalten.

red/dpa 19.01.2026 - 13:47 Uhr

Mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde ist ein junger Autofahrer etliche Kilometer vor der Polizei geflohen - bis er schließlich auf einem Feldweg im Schnee steckenblieb. Er soll dabei im Landkreis Hof auch durch Gärten und über Felder gefahren sein, um Straßensperren der Polizei auszuweichen. In dem Wagen saß neben dem 19 Jahre alten Fahrer auch ein sechs Monate alter Säugling und eine 17-Jährige, wie die Polizei mitteilte.