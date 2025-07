Ein Angler ist im Landkreis Karlsruhe in den Rhein gefallen und gestorben. Rettungskräfte hätten versucht, den 55-Jährigen zu reanimieren, sagte ein Polizeisprecher.

Der 55-Jährige angelte demnach am Freitagabend bei der Insel Rott in Linkenheim-Hochstetten. Aus bislang unbekannter Ursache sei der Mann ins Wasser gestürzt. Ein Suizid werde aktuell ausgeschlossen. Ein anderer Angler habe den Notruf alarmiert, so der Polizeisprecher.

Rettungskräfte der DLRG bargen den 55-Jährigen dem Sprecher zufolge aus dem Wasser. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann demnach noch an der Unglücksstelle. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Unfallursache und dem genauen Hergang.