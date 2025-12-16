Am Morgen dringt ein Mann Ermittlern zufolge in die Wohnung des neuen Partners seiner Ex-Freundin ein – bewaffnet mit einem Schwert. Dabei machte er ihnen wohl schwere Drohungen.

red/dpa/lsw 16.12.2025 - 11:33 Uhr

Ein Mann soll im Landkreis Karlsruhe seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner mit einem Schwert bedroht haben. Einen Hieb mit der Waffe habe der 44-jährige neue Partner abgewehrt, sei dabei aber leicht an der Hand verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 38 Jahre alte Verdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.