Ein Feuer lodert Anfang Mai an einem Einkaufszentrum in Bretten. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Die Polizei hat einen Mann identifiziert, der Anfang Mai an einem Einkaufszentrum in Bretten (Landkreis Karlsruhe) einen Brand gelegt haben soll. Der 43-Jährige wurde am Mittwoch festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Beamten mitteilten. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen.