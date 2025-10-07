Nach wiederholten Unstimmigkeiten zwischen zwei Männern steht plötzlich ein Wagen in Flammen. Was die Polizei zu dem Vorfall in Pfinztal mitteilt.

red/dpa/lsw 07.10.2025 - 14:52 Uhr

Ein Streit zwischen einem Mann und dem neuen Partner seiner Ex-Freundin ist derart eskaliert, dass am Ende ein Auto in Flammen stand. Der 37-Jährige habe am späten Montagabend vor dem Haus in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) gestanden, in dem seine ehemalige Lebensgefährtin wohnt. Per Nachrichten übers Handy habe er den neuen Mann an der Seite seiner Ex aufgefordert, herauszukommen, sagte ein Polizeisprecher.