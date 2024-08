Eine Gewitterzelle hängt über dem Landkreis Karlsruhe. Es regnet in Massen, ein Fluss tritt über die Ufer. Auch Tag drei danach ist von den Folgen geprägt.

mmf/dpa/lsw 16.08.2024 - 13:46 Uhr

Die Polizei reinigt mit Wasserwerfern die Straßen nach den Überschwemmungen. Ein Hausmeister kocht für alle jene, die sich zu Hause gerade kein warmes Essen machen können. Eine Gruppe des KSC packt mit an. In den vom Hochwasser betroffenen Gebieten im Landkreis Karlsruhe wird auch drei Tage danach aufgeräumt und an den Folgen gearbeitet. Die Stadt Bruchsal vermeldete, dass fast alle Straßen wieder an das Stromnetz angeschlossen seien. In der Gemeinde Gondelsheim soll die Entsorgung des Mülls und Unrats beschleunigt werden. „Dabei wird keine Straße und niemand vergessen.“