Am Donnerstagabend stoßen bei Waldbronn südlich von Karlsruhe zwei Autos zusammen. Zwei Kinder überleben den Unfall nicht. Drei Menschen werden in Krankenhäuser gebracht.

dpa 27.09.2024 - 07:40 Uhr

Waldbronn - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Karlsruhe sind zwei Jungen gestorben und drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Am späten Donnerstagabend habe sich das Auto eines 43-Jährigen, in dem auch die Kinder saßen, aus zunächst unklarer Ursache in einer Linkskurve gedreht und sei mit dem Heck gegen die Front des Autos eines 54-Jährigen geschleudert, teilte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen mit. Demnach kam der Wagen des jüngeren Fahrers von der Straße ab und blieb dann stehen.