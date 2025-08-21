Landstraße gesperrt, Züge fallen aus, Keller laufen voll: Am Bodensee sorgt Starkregen für zig Einsätze. Sogar das THW muss in einer Gemeinde anrücken.
21.08.2025 - 17:14 Uhr
Wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller mussten Feuerwehren am Bodensee mehr als hundertmal ausrücken. Allein in Radolfzell (Landkreis Konstanz) verzeichneten die Einsatzkräfte nach starken Regenfällen bis zum Nachmittag mehr als 70 Einsätze, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. „Hier ist Land unter“, sagte der Sprecher.