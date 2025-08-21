Geflutete Straßen, gesperrte Bahnstrecke: In der Bodenseeregion sorgt heftiger Regen für Einschränkungen. Das große Chaos bleibt aus.
21.08.2025 - 15:23 Uhr
Starker Regen hat am Bodensee für Einsätze und Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Böhringen bei Radolfzell (Landkreis Konstanz) wurde die Landstraße 220 am Vormittag in beide Richtungen gesperrt, weil sie überflutet war, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Zwei Autos seien dort im Wasser gestanden, hätten es aber eigenständig wieder heraus geschafft.