Landkreis kürzt Mittel Einsparungen treffen Suchtberatung
Im Kreis Göppingen ist der Bedarf an Suchtberatung gestiegen. Zwar verstärkt der Fachbereich der Diakonischen Bezirksstelle sein Onlineangebot, dennoch bleiben Herausforderungen.
Im Kreis Göppingen ist der Bedarf an Suchtberatung gestiegen. Zwar verstärkt der Fachbereich der Diakonischen Bezirksstelle sein Onlineangebot, dennoch bleiben Herausforderungen.
Der Herbst brachte große Unruhe in die Diakonische Bezirksstelle Geislingen-Göppingen: Der Landrat plante, den Zuschuss für die Suchtberatungsstelle des evangelischen Kirchenbezirks komplett zu streichen – und gefährdete damit nach Einschätzung der Einrichtung Angebote wie die Außenstelle in Geislingen.