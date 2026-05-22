Landkreis kürzt Zuschüsse Tauziehen um den Fortbestand der Familientreffs
Der Landkreis hat sich aus der Finanzierung der Familientreffs zurückgezogen. Die Kommunen ringen derzeit um die Zukunft der Einrichtungen.
Der Landkreis hat sich aus der Finanzierung der Familientreffs zurückgezogen. Die Kommunen ringen derzeit um die Zukunft der Einrichtungen.
Es gab eine große Demonstration und eindringliche Appelle der Träger. Doch im vergangenen Herbst hat der Kreistag im Zuge der Haushaltsberatungen mehrheitlich beschlossen, sich aus der Bezuschussung der Familientreffs zurückzuziehen. Die Förderung entfällt demnach ab dem kommenden Jahr. Die Kommunen stehen nun vor der Frage: Schaffen wir die Fortführung aus eigener Kraft, sprich können wir den bisherigen Kostenanteil des Landkreises übernehmen? Das Ringen um den Fortbestand der Einrichtungen hat begonnen, Hauptproblem ist natürlich das Geld.