In dieser Nacht war eine Feuerwehr aus Weiler-Simmerberg selbst auf Hilfe angewiesen. In ihrer Wache brach ein Feuer aus.

red/dpa/lsw 01.09.2025 - 08:24 Uhr

Die Feuerwehren aus den Nachbargemeinden sind in der Nacht zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Sie mussten einen Brand in einem Feuerwehrhaus in Weiler-Simmerberg im bayerischen Kreis Lindau löschen. Bei dem Feuer unweit der Landesgrenze wurden vor allem die Fahrzeuge in dem Gebäude und die Tore beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude selbst stehe noch.