Stagnation am Arbeitsmarkt Kurzarbeit trifft kein Land so stark wie den Südwesten

Die Kurzarbeiter-Quote ist in Baden-Württemberg bei 1,2 Prozent doppelt so hoch wie im Bund. Das liegt vor allem an der Metall- und Elektroindustrie, die nach früherer Stärke nun eher geschwächt dasteht.