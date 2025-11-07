Urig, manchmal auch modern: Besenwirtschaften haben ihren eigenen Charme. Die Zeit, sie zu besuchen, könnte passender nicht sein. Hier ein paar Möglichkeiten im Landkreis Ludwigsburg.

Klingt abgedroschen, ist aber wahr: Herbstzeit ist Besenzeit. Draußen sitzen war gestern, die Weihnachts- und Glühweinzeit ist noch ein Stück entfernt. Die Besen in der Region versprechen gemütliches Hocken in warmen Stuben, hiesigen Wein und deftige Speisen. Hier eine Auswahl an Besen im Kreis Ludwigsburg, die im November noch geöffnet haben.

Fischerstüble Lorenz, Großbottwar Im vergangenen Jahr feierte das Fischerstüble seinen 50. Geburtstag. Foto: avanti/Ralf Poller Das Fischerstüble in Großbottwar besteht seit mehr als 50 Jahren und ist damit eine der ältesten Besenwirtschaften im Kreis Ludwigsburg. Der Besen ist eine Herzensangelegenheit der inzwischen dritten Generation der Familie. Zu Essen gibt es unter anderem Flammkuchen – aber auch, wie es der Name vermuten lässt – Fisch.

Besenzeit ist vom 7. bis 9. November, jeweils von 11 Uhr an.

Fischerstüble Lorenz: Oberstenfelder Straße 90, Großbottwar. Weitere Infos: www.fischerstueble-lorenz.de

Weinstube zum Kachelofen, Beilstein-Maad

Zugegeben: Maad liegt ganz schön weit draußen, nämlich am Westhang des Schwäbisch-Fränkischen Walds, dafür gibt es in der Weinstube in dem Beilsteiner Teilort viel Platz für gemütliches Ambiente und geselliges Beisammensein. Auf den Tisch kommen traditionelle Speisen von der Schlachtplatte bis zum Wildbrettle und Wein aus eigenem Anbau der Familie Steinbacher.

Besenzeit ist bis 9. November, jeweils von 11 bis 21 Uhr

Weinstube zum Kachelofen: Maad 10, Beilstein-Maad. Weitere Infos unter: www.weinbau-steinbacher.de

Besa em Städtle, Bietigheim

Stephan Muck in seinem Besa em Städtle. Foto: Simon Granville

Inmitten der Altstadt von Bietigheim gelegen, begrüßt Familie Muck in der renovierten, mittelalterlichen Scheune die Gäste. Auf die Holztische kommt eigener Wein. Dazu passen Schlachtplatten, Bratwürste, Maultaschen sowie vegetarische Schmankerl.

Besenzeit ist bis zum 30. November, dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags ab 16 Uhr, freitags und sonntags ab 11 Uhr. Montag Ruhetag.

Besa em Städtle: Turmstraße 14, Bietigheim-Bissingen.Weitere Infos: www.steillagenweingut.de

Weingut Waldbüsser, Kleinbottwar

Marleen und Steffen Waldbüsser im 2022 frisch renovierten Besen in Kleinbottwar. Foto: Ralf Poller/avanti

Familie Waldbüsser blickt auf eine lange Besen-Tradition zurück. 2022 wurden die Räume auf dem Weingut in Kleinbottwar renoviert und neu gestaltet. Nun sitzt man im modern-gemütlichen Ambiente, auf der Karte stehen Besen-Klassiker und Überraschungen.

Besenzeit ist bis 9. November sowie 13. bis 16. November, jeweils donnerstags bis Samstag von 16 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr.

Weingut Waldbüsser: Lerchenhof 1, Steinheim-Kleinbottwar. Infos: www.weingut-waldbuesser.de

Kleinles Besen, Poppenweiler

Hier gibt es täglich wechselnde Tagesessen. Foto: privat

In der Familie Kleinle wird in der nunmehr vierten Generation Weinbau betrieben. Und auch den Besen im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler auf dem Aussiedlerhof im Grasiger Weg gibt es schon lange. Im Frühjahr 2024 wurde eine neue Besenwirtschaft eröffnet: hell und modern. Und neben den traditionellen Speisen gibt es auch saisonale Produkte und täglich wechselnde Tagesessen.

Besenzeit ist bis 16. November Mittwoch bis Sonntag ab 12 Uhr.

Kleinles Besen: Grasiger Weg 2, Ludwigsburg-Poppenweiler. Weitere Infos: www.weinbau-kleinle.de

Stegmaiers Besen, Erdmannhausen

Jürgen Stegmaier in seiner urigen Besenwirtschaft. Foto: Ralf Poller/avanti

Hier wird’s urig: In Stegmaiers Besen am Rande von Erdmannhausen gibt es Schlachtplatte, Siedfleisch, Bratkartoffeln . . . Die Einrichtung ist rustikal, wie es sich für einen Besen gehört, draußen lohnt sich ein genüsslicher Blick über die Felder.

Besenzeit ist vom 14. bis 23. November.

Stegmaiers Besen: Gartenstraße 37, Erdmannhausen. Weitere Infos: www.stegmaier-erdmannhausen.jimdo.com

Weinstube Rebstöckle, Steinheim-Höpfigheim

Typisch schwäbische Spezialitäten stehen auf der Besenkarte im Rebstöckle in Höpfigheim. 1989 öffneten Lore und Fritz Kraft die Weinstube erstmals. Inzwischen werden sie von ihren Kindern Sonja Lücke, Petra und Ulrich Kraft unterstützt.

Besenzeit ist bis 9. November sowie vom 13. bis 16. November, täglich ab 16 Uhr sowie sonntags ab 11 Uhr.

Weinstube Rebstöckle: Fichtenstraße 10, Steinheim-Höpfigheim. Weitere Infos gibt es unterr: www.rebstoeckle.com

Weinstube am Petersberg, Oberstenfeld

Seit 2010 gibt es die Weinstube am Eselsweg. Foto: privat

1994 eröffnete die Familie Kurz in Oberstenfeld ihre Besenwirtschaft im recht beengten Elternhaus. Seit 2010 ist die Weinstube am Eselsweg – mit viel mehr Platz, Spielplatz und witterungsunabhängiger Weinlaube. Es gibt traditionelle Besengerichte und wechselnde Tagesangebote.

Besenzeit ist vom 18. bis 23. November, täglich ab 11.30 Uhr.

Weinstube am Petersberg: Eselsweg 17, Oberstenfeld. Weitere Infos: www.weinstube-am-petersberg.de