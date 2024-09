Herbstzeit ist Besenzeit. Gemütlich beieinander hocken, hiesige Tropfen schlotzen, deftige Leckereien verspeisen . . . Dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Viele Besenwirtschaften im Landkreis Ludwigsburg haben in den kommenden Wochen und Monaten geöffnet. Unter anderem in diesen lohnt sich ein Besuch.

Sandra Lesacher 25.09.2024 - 20:00 Uhr

Es ist ja nicht so, als hätten Besenwirtschaften im Sommer nichts zu bieten. Die enge Stube war gestern. Heute haben viele Besen auch einen tollen Außenbereich, in dem durchaus auch mediterranes Feeling aufkommen kann. Aber klassischerweise ist Herbstzeit eben Besenzeit. Viele Weinmacher öffnen ihre warmen Stuben zum Hocken und ihre Terrassen, auf denen die Herbstsonne scheint. In diesen Wirtschaften kann man sein Viertele und deftige Besenschmankerl genießen – eine Auswahl: