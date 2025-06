Die FDP will keine Steuer- und Gebührenerhöhungen mittragen, solange Geld in die „unsinnige“ Stadtbahn fließt. Vor der Abstimmung im Gemeinderat erhöht die Fraktion den Druck.

Ludwigsburg steht finanziell unter Druck – und der Zweckverband Stadtbahn wegen seiner Trassenplanungen zunehmend in der Kritik. Für die FDP im Ludwigsburger Gemeinderat ist das ein Grund, erneut das Aus für das Projekt Lucie zu fordern.

Vor der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, bei der unter anderem über Kita-Gebührenerhöhungen und eine höhere Grundsteuer abgestimmt werden soll, verlangt die FDP-Fraktion einen sofortigen Stopp der weiteren Stadtbahn-Planungen. Solange weiterhin Steuergelder für „unsinnige Lucie-Planungen“ verschwendet würden, könne die FDP keiner Erhöhung von Kita-Gebühren oder der Grundsteuer zustimmen, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefanie Knecht. „Vielmehr müssen alle Verwaltungseinheiten endlich lernen, was Sparen heißt – und nicht ständig den Bürgerinnen und Bürgern weiter in die Tasche greifen.“

Lesen Sie auch

In der neuen Alternativtrasse (rot) sieht die FDP gewisse Vorteile – dennoch hält die Fraktion das Projekt für unsinnig. Foto: Manfred Zapletal

FDP spürt wohl Skepsis

Die FDP-Fraktion verweist darauf, dass derzeit keine westdeutsche Stadt unter 100 000 Einwohnern in ein schienengebundenes Nahverkehrssystem investiere. Stadtrat Jochen Eisele warnt außerdem vor den dauerhaft hohen Betriebskosten, die im öffentlichen Diskurs bislang kaum thematisiert würden. Diese Folgekosten könnten Ludwigsburg am Ende finanziell das Genick brechen, so Eisele.

Bereits im Frühjahr 2024 hatte sich die FDP neben der AfD im Kommunalwahlkampf klar gegen die Stadtbahn durch Ludwigsburg positioniert und damit für Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Im November 2024 folgte dann ein Antrag zur Beendigung der Stadtbahn-Planungen – damals jedoch ohne Erfolg. Nun spürt die FDP offenbar eine wachsende Skepsis in der Stadt und bringt einen Planungsstopp erneut ins Gespräch.

Nachdem sich neben dem Bund der Selbständigen inzwischen auch der Ludwigsburger Innenstadtverein Luis gegen die Stadtbahn ausgesprochen hat, fordert die FDP-Fraktion Oberbürgermeister Matthias Knecht auf, dem Gemeinderat zeitnah einen Weg aus dem Zweckverband Lucie aufzuzeigen. Für die Liberalen ist klar: In wirtschaftlich angespannten Zeiten müsse sich die Stadt auf ihre Pflichtaufgaben konzentrieren, statt teure Großprojekte weiterzuverfolgen.