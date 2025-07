Nach einem Kutschen-Unfall in Markgröningen fordert Peta ein Verbot von Pferdekutschen im Landkreis Ludwigsburg. Was sagt man im Landratsamt dazu?

Sandra Lesacher 14.07.2025 - 12:03 Uhr

Die Tierrechtsorganisation Peta fordert im Landkreis Ludwigsburg ein Verbot von Pferdekutschen. Hintergrund ist der Unfall, der sich vor knapp zwei Wochen in Markgröningen ereignete. An einem Sonntag Ende Juni waren dort zwei Pferde durchgegangen. Die Kutscherin fiel aus ihrem Gefährt, die Pferde rannten alleine weiter – über den Marktplatz in die Schlossgasse. Dort stießen sie mit einem Auto zusammen.