In Freiberg am Neckar-Beihingen (Kreis Ludwigsburg) kommt es am Dienstag zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Seat-Fahrer. In der Folge sprüht der Radfahrer dem Seat-Fahrer Pfefferspray ins Gesicht und flüchtet.

Gülay Alparslan 13.11.2024 - 15:21 Uhr

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung am Dienstag ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar gegen einen Radfahrer. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung Mühlstraße/Bilfinger Straße in Freiberg am Neckar-Beihingen (Kreis Ludwigsburg).