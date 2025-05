Fünf Menschen sind im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg mit einem Auto gegen die Wand eines Gasthauses geprallt und verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 32-jährige Fahrer hatte zuvor Alkohol getrunken, wie die Polizei mitteilte.

Demnach kam er in der Nacht mit seinem voll besetzten Wagen in der Gemeinde Schlier von der Straße ab, fuhr durch einen Garten und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Seine Mitfahrer, zwei 30-jährige Männer und zwei Frauen im Alter von 19 und 29 Jahren, wurden leicht verletzt.

Der Fahrer habe seinen Führerschein umgehend abgeben müssten, hieß es. An seinem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Den Schaden an Zaun, Garten und Haus schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. An der Wand des Gasthauses seien Risse entstanden und ein Fenster sei beschädigt worden. Das Gebäude sei aber nicht einsturzgefährdet und weiter nutzbar.