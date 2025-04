Die Motorradsaison hat wieder begonnen. Zwei Biker kommen sich entgegen. Dennoch setzt einer der beiden zum Überholen an - mit fatalen Folgen.

Ein Motorradfahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Motorrad gestorben. Der 22 Jahre alte Fahrer des zweiten Motorrads befindet sich noch in kritischen Zustand im Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin.

Der 22-Jährige soll demnach beim Überholen den entgegenkommenden 54-jährigen Motorradfahrer am Dienstagabend bei Kißlegg (Landkreis Ravensburg) übersehen haben. Beide Männer kamen zunächst per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wo der 54-Jährige an seinen schweren Verletzungen starb.