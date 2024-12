Im Landkreis Rottweil haben Unbekannte mehrere besondere Papageien gestohlen. Die Vögel waren in einem verschlossenen Vogelhaus im Garten eines Privatgrundstücks untergebracht.

red/AFP 04.12.2024 - 16:27 Uhr

Im baden-württembergischen Landkreis Rottweil haben Unbekannte 16 wertvolle Liebesvögel gestohlen. Die Pfirsichköpfchen und Schwarzköpfchen waren in einem verschlossenen Vogelhaus im Garten eines Privatgrundstücks untergebracht, wie die Polizei am Mittwoch in Konstanz mitteilte. Die Tat soll sich zwischen Sonntagvormittag und Montagnachmittag ereignet haben. Der 76 Jahre alte Vogelzüchter bezifferte den Wert der Tiere auf etwa 500 Euro.