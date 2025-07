Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 mit zehn Verletzten ist die Strecke Richtung Nürnberg knapp neun Stunden voll gesperrt gewesen. Der Verkehr sei auf Umleitungsstrecken geleitet worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie lang es sich staute, war dem Sprecher nicht bekannt. Er ging jedoch von „sicherlich erheblichen Behinderungen“ auf der stark befahrenen Strecke aus.

Fünf Menschen verletzten sich bei dem Unfall am Freitagabend bei Wolpertshausen (Landkreis Schwäbisch Hall) schwer, wie es hieß. Ein mit Autos beladener Lastwagen war dem Sprecher zufolge am Stauende auf ein Auto aufgefahren. Das Auto wurde daraufhin auf vor ihm fahrende Wagen geschoben. Insgesamt seien elf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gekommen.

Ein Gutachter sei an der Unfallstelle gewesen. Zur Ursache werde weiter ermittelt. Um etwa 3.30 Uhr sei die A6 wieder komplett frei gewesen, sagte der Sprecher.