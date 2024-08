Eine Frau ist im Landkreis Traunstein auf einem Stand-up-Paddel unterwegs und stürzt in den Fluss. Rettungskräfte können sie nur noch tot bergen.

mmf//dpa/lby 26.08.2024 - 17:19 Uhr

Ein 40-Jährige ist beim Stand-up-Paddeln im oberbayerischen Landkreis Traunstein in einen Fluss gefallen und gestorben. Nach Angaben der Polizei starb die Frau trotz Reanimationsversuchen am Unfallort bei Altenmarkt an der Alz. Zunächst hatte die „Passauer Neue Presse“ über den Unfall berichtet.