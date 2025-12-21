Auf der Autobahn 81 staut sich der Verkehr. Dann übersieht ein Autofahrer laut Polizei das Stauende. Es kommt zu einem Unfall, der für vier Menschen im Krankenhaus endet.

red/dpa/lsw 21.12.2025 - 09:42 Uhr

Bei einem Unfall am Stauende auf der A81 bei Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 49-Jähriger habe am Samstag den stockenden Verkehr übersehen und sei in das Auto eines 48-Jährigen gefahren, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde dieser Wagen auf zwei weitere Fahrzeuge davor geschoben.