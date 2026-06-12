Zollbeamte haben auf der A81 einen Porsche-Klassiker sichergestellt. Einfuhrdokumente, die eine Verzollung beim Grenzübertritt in der Schweiz belegen, konnten nicht vorgelegt werden.

red/epd 12.06.2026 - 09:40 Uhr

Ein Porsche-Klassiker im Wert von rund 108.000 Euro hat Zöllnern auf der A81 bei Geisingen (Landkreis Tuttlingen) eine aufwendige Nachverzollung beschert. Die Beamten entdeckten den Sportwagen bei einer Routinekontrolle auf dem Parkplatz Räthisgraben in einem geschlossenen Auflieger auf dem Weg von der Schweiz nach Nordrhein-Westfalen, wie das Hauptzollamt Singen am Freitag mitteilte.