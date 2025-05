Passanten bemerken ein Kleinkind mit rotem Kopf und völlig verschwitzt in einem abgeschlossenen Auto. Sie rufen die Polizei.

red/dpa/lsw 28.05.2025 - 17:07 Uhr

Eine junge Mutter hat ihr einjähriges Kind nach Polizeiangaben allein im Auto in der Sonne gelassen, während sie in Laufenberg einkaufen war. Wie die Polizei mitteilte, ließ die 24-Jährige das Kind bei rund 20 Grad Außentemperatur und direkter Sonneneinstrahlung im Fahrzeug zurück. Passanten bemerkten das weinende Kind demnach am Dienstag mit rotem Kopf und schweißgebadet im Auto und riefen die Polizei.