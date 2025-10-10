Ein Spaziergänger wird auf einen etwa drei Zentimeter großen Punkt an einer Hauswand aufmerksam und ruft die Polizei. Was hängt an der Hauswand?

Ein Spaziergänger hat an einer Hauswand in Unterfranken einen Skorpion gefunden und die Polizei gerufen. Mit einem Becher fing ein Beamter das etwa drei Zentimeter große Tier am Donnerstag ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das exotische Tier wurde schließlich in ein Tierheim gebracht, um die Anwohner in Rottendorf (Landkreis Würzburg) zu beruhigen. 

 

Bei dem Tier handelt es sich um einen Europäischen Skorpion, wie eine Sprecherin des Tierheims in Würzburg erklärte. Das Tier habe sich inzwischen vor allem in Österreich und Ungarn ausgebreitet. Auch in Bayern werden immer wieder Exemplare der harmlosen Gattung gefunden.

Skorpion findet neues Zuhause bei Zoologie-Doktorand

Ein Doktorand der Universität Würzburg holte schließlich das kleine Tier aus dem Tierheim ab. Er forsche am Lehrstuhl der Zoologie und halte auch privat Skorpione, wie ein Sprecher der Universität mitteilte. Dort werde der gefundene Skorpion ein neues Zuhause finden.