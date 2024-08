Der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier will als Interimspräsident des Fußballclubs VfB Stuttgart für „Stabilität, Kontinuität und Ruhe“ sorgen und setzt auf sein Organisationstalent, um den Balanceakt zwischen Beruf und Ehrenamt zu stemmen.

Elke Rutschmann 06.08.2024 - 16:42 Uhr

Mit schwierigen Situationen kennt er sich aus. Ludwigsburgs Landrat Dietmar Allgaier war 2020 erst kurze Zeit in seinem Amt, als die Coronapandemie hereinbrach, und kürzlich musste der 58-Jährige die Einsätze gegen die heftigen Überflutungen im Landkreis managen. Man könnte auch sagen, der Mann ist krisenfest. In seinem Umfeld wird er als empathischer Mensch mit kommunikativen Talenten wahrgenommen. Allesamt Eigenschaften, die auch bis zum VfB Stuttgart durchgedrungen sind. Deshalb ist es gar nicht so verwunderlich, dass er es nicht nur auf die Liste der möglichen Kandidaten geschafft hat, sondern am vergangenen Donnerstag vom Vereinsbeirat des Bundesligisten zum Interimspräsidenten berufen wurde.