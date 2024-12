Landrat und Fußball-Präsident zugleich : das lasse sich auf Dauer nicht vereinbaren, schwor Dietmar Allgaier lange. Nun, da er doch kandidiert, ernten er und vermutete Unterstützer kritische Fragen – auch zu Ex-SPD-Chef Martin Schulz als VfB-Berater.

Andreas Müller 12.12.2024 - 16:10 Uhr

Die Frage ging eigentlich an den Innenminister, aber auch der neben ihm sitzende Ministerpräsident fühlte sich angesprochen. Wie lasse sich das herausfordernde Amt des Landrats auf Dauer mit dem nicht minder herausfordernden Amt des VfB-Präsidenten vereinbaren, so wie das der Ludwigsburger Kreischef Dietmar Allgaier (CDU) plane? Dazu sollte Thomas Strobl (CDU) als Chef der Kommunalaufsicht Auskunft geben. Winfried Kretschmann (Grüne) flüsterte ihm sogleich „Mayer-Vorfelder!“ zu, eine Erinnerung an den legendären, 2015 verstorbenen CDU-Mann. Strobl griff das umgehend auf. „Ganz neu“ sei die Konstellation ja nicht, sogar ein Landesminister sei früher schon mal VfB-Präsident gewesen. Wenn die Nebentätigkeit Anlass zum Prüfen gebe, werde dies „nach Recht und Gesetz erfolgen“.