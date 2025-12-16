Roland Bernhard und Tobias Degode schwebt eine Schnellverbindung für die gesamte Region Leonberg vor. Doch zunächst steht die Strecke nach Ditzingen an.
16.12.2025 - 13:14 Uhr
Beim Fahrradweg zwischen Leonberg und Ditzingen hat sich lange nichts getan. Die Federführung des Projektes liegt beim Leonberger „Referat für innovative Mobilität“, das im Dezernat des Oberbürgermeisters angesiedelt ist. Nachdem Tobias Degode am 1. Dezember auf dem Chefsessel im Rathaus Platz genommen hat, wird allgemein erwartet, dass unter dem neuen OB der brachliegende Radweg buchstäblich wieder in Bewegung kommt.