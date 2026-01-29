 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Tiefgarage ab Montag wieder offen: Endspurt am Alten Postplatz

Landratsamt in Waiblingen Tiefgarage ab Montag wieder offen: Endspurt am Alten Postplatz

Landratsamt in Waiblingen: Tiefgarage ab Montag wieder offen: Endspurt am Alten Postplatz
1
Die Tiefgarage des Landratsamts in Waiblingen soll von Montag an wieder befahrbar sein. Foto: Dirk Herrmann

Nach tagelanger Sperrung wegen Bauarbeiten öffnet die Tiefgarage am Landratsamt in Waiblingen wieder. Winterwetter hat die Arbeiten etwas verzögert.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Nach mehrtägiger Vollsperrung soll wieder Alltag unter dem Erweiterungsbau des Landratsamts am Alten Postplatz einkehren: Wie die Behörde mitteilt, sei die Tiefgarage von Montag, 2. Februar, 6 Uhr morgens an wieder vollständig nutzbar. Die Bauarbeiten, die eigentlich schon am Freitag abgeschlossen sein sollten, hatten sich aufgrund der winterlichen Witterung leicht verzögert.

 

Bis Montagmorgen aber sollen die zentralen Maßnahmen abgeschlossen sein: die Einfahrt frisch asphaltiert, das Rolltor technisch überholt, das Regenwasser-Management optimiert. Drei Baustellen waren bewusst zu einer gebündelt worden, um weitere Sperrungen in naher Zukunft zu vermeiden.

Letzte Sperrung, neue Einfahrt – so geht’s weiter

Während der zweiwöchigen Bauphase war der Zugang teils nur für Fußgänger möglich, teils vollständig gesperrt. Insbesondere mobilitätseingeschränkte Personen mussten auf alternative Wege ausweichen. Das Landratsamt hatte vor Ort Personal eingesetzt, um zu informieren und notfalls zu begleiten.

Wer zur Kfz-Zulassung oder Führerscheinstelle musste, konnte diese durchgängig per Fußweg erreichen – ein kleiner Lichtblick inmitten der Bauphase. Die Verwaltung bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das gezeigte Verständnis.

Ab Montag wieder freie Fahrt unter dem Landratsamt

Mit dem Ende der Bauarbeiten und der Wiedereröffnung ab Montagmorgen soll die Tiefgarage wieder uneingeschränkt nutzbar sein. Alle regulären Stellplätze stünden dann zur Verfügung – barrierefrei und ohne weitere Umwege.

Weitere Informationen zur Anfahrt und zu barrierefreien Zugängen finden sich auf der Homepage des Landratsamts.

Weitere Themen

Vandalismus in Kernen: Zerkratzt, verbeult, beschädigt – nächtlicher Angriff auf geparkten Toyota

Vandalismus in Kernen Zerkratzt, verbeult, beschädigt – nächtlicher Angriff auf geparkten Toyota

Kratzer, Dellen, massive Schäden: Im Teilort Stetten wird ein geparkter Toyota zum Ziel gezielter Zerstörung. Der Polizeiposten Kernen ermittelt.
Von Frank Rodenhausen
Inklusionsbetrieb in Winnenden: Großauftrag weg, Perspektive wankt – Schwaben-Druck kämpft ums Überleben

Inklusionsbetrieb in Winnenden Großauftrag weg, Perspektive wankt – Schwaben-Druck kämpft ums Überleben

Die inklusive Textildruckerei Schwaben-Druck steht auf der Kippe. Was für viele nur ein weiteres Firmensterben ist, würde für Erhan, Fahadou und viele andere bedeuten: Alles verlieren.
Von Frank Rodenhausen
Immerwährender Osterkalender: Sagen, Bräuche, Aberglauben – mit 52 Karten durch die Osterzeit

Immerwährender Osterkalender Sagen, Bräuche, Aberglauben – mit 52 Karten durch die Osterzeit

Schräge Bräuche, Hexen, böse Geister und sonderbare Speisen: Ein Kalender im Postkartenformat führt durch die sehr spezielle Zeit von Aschermittwoch bis Ostermontag.
Von Annette Clauß
Fellbacher Mafia-Prozess: „Sonst schlage ich dir den Kopf ab“ – Busfahrer als Mafia-Buchhalter?

Fellbacher Mafia-Prozess „Sonst schlage ich dir den Kopf ab“ – Busfahrer als Mafia-Buchhalter?

Im Fellbacher Mafia-Prozess steht ein Busfahrer vor Gericht, der mit großen Worten prahlte. Doch was steckt wirklich hinter seinen Aussagen? Die Darstellungen gehen auseinander.
Von Phillip Weingand
Tierschutz in Backnang: Letzte Weide: Wie ein neuer Verein traumatisierten Reitpferden hilft

Tierschutz in Backnang Letzte Weide: Wie ein neuer Verein traumatisierten Reitpferden hilft

Misshandelt, vernachlässigt, entsorgt: Für traumatisierte Reitpferde gibt es nun in Backnang einen Zufluchtsort, an dem sie wieder Vertrauen in den Menschen fassen können.
Von Annette Clauß
Andrea Berg feiert Geburtstag: Märchen-Karriere: Die Schlagerkönigin denkt auch mit 60 nicht ans Aufhören

Andrea Berg feiert Geburtstag Märchen-Karriere: Die Schlagerkönigin denkt auch mit 60 nicht ans Aufhören

Andrea Berg feiert ihren 60. Geburtstag, denkt aber nicht ans Aufhören. Die Schlagerkönigin plant neue Musik und große Tourneen. Wir zeigen Highlights ihrer Karriere.
Von Phillip Weingand
Wohnen in Fellbach: Neues Leben im Postamt –„Fellbacher werden ihre Freude am Areal haben“

Wohnen in Fellbach Neues Leben im Postamt –„Fellbacher werden ihre Freude am Areal haben“

Die frühere Hauptpost in Fellbach steht seit Jahren leer. Nun will die Kreisbaugruppe auf dem zentralen Areal rund 75 Wohneinheiten realisieren. Das Postgebäude selbst wird saniert.
Von Dirk Herrmann
Zwischen Winnenden und Schwaikheim: Warum auf der Kreisstraße 1911 noch Tempo 50 gilt – und wie lange noch

Zwischen Winnenden und Schwaikheim Warum auf der Kreisstraße 1911 noch Tempo 50 gilt – und wie lange noch

Auf der Kreisstraße 1911 zwischen Schwaikheim und Winnenden wird gearbeitet: Schutzplanken sollen die gefährliche Böschung sichern. Bis dahin gilt Tempo 50 – aus gutem Grund.
Von Frank Rodenhausen
Unfall in Berglen: Betrunkener prallt mit Auto gegen Baum – Totalschaden

Unfall in Berglen Betrunkener prallt mit Auto gegen Baum – Totalschaden

Eine nächtliche Fahrt endet in Berglen-Hößlinswart (Rems-Murr-Kreis) mit einem Totalschaden. Am Dienstag verliert ein Autofahrer die Kontrolle – Alkohol spielt dabei eine Rolle.
Von Chris Lederer
B 14-Ausbau: Lärmschutz: B 14: Wer hat Anspruch auf Lärmschutz?

B 14-Ausbau: Lärmschutz B 14: Wer hat Anspruch auf Lärmschutz?

Beim Neubau der B 14 zwischen Nellmersbach und Backnang/West prüft das Regierungspräsidium Stuttgart, welche Anwohner Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen haben.
Von Chris Lederer
Weitere Artikel zu Waiblingen Parken
 
 