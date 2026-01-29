Nach mehrtägiger Vollsperrung soll wieder Alltag unter dem Erweiterungsbau des Landratsamts am Alten Postplatz einkehren: Wie die Behörde mitteilt, sei die Tiefgarage von Montag, 2. Februar, 6 Uhr morgens an wieder vollständig nutzbar. Die Bauarbeiten, die eigentlich schon am Freitag abgeschlossen sein sollten, hatten sich aufgrund der winterlichen Witterung leicht verzögert.

Bis Montagmorgen aber sollen die zentralen Maßnahmen abgeschlossen sein: die Einfahrt frisch asphaltiert, das Rolltor technisch überholt, das Regenwasser-Management optimiert. Drei Baustellen waren bewusst zu einer gebündelt worden, um weitere Sperrungen in naher Zukunft zu vermeiden.

Letzte Sperrung, neue Einfahrt – so geht’s weiter

Während der zweiwöchigen Bauphase war der Zugang teils nur für Fußgänger möglich, teils vollständig gesperrt. Insbesondere mobilitätseingeschränkte Personen mussten auf alternative Wege ausweichen. Das Landratsamt hatte vor Ort Personal eingesetzt, um zu informieren und notfalls zu begleiten.

Wer zur Kfz-Zulassung oder Führerscheinstelle musste, konnte diese durchgängig per Fußweg erreichen – ein kleiner Lichtblick inmitten der Bauphase. Die Verwaltung bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das gezeigte Verständnis.

Ab Montag wieder freie Fahrt unter dem Landratsamt

Mit dem Ende der Bauarbeiten und der Wiedereröffnung ab Montagmorgen soll die Tiefgarage wieder uneingeschränkt nutzbar sein. Alle regulären Stellplätze stünden dann zur Verfügung – barrierefrei und ohne weitere Umwege.

Weitere Informationen zur Anfahrt und zu barrierefreien Zugängen finden sich auf der Homepage des Landratsamts.