Ein Ludwigsburger stellt einen Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis. Bis zu zehn Monate muss er darauf warten – dabei wäre er eine große Erleichterung im Alltag.

Vor wenigen Monaten wurde Michael Dieler (Name geändert) am Einlass zu einem Bundesligaspiel dazu aufgefordert, seinen Rucksack abzugeben. Nur, dass sich darin alles befindet, was er für seinen künstlichen Darmausgang benötigt: Stomabeutel, Reinigungs- und Verbandsmaterial. Trotz der Schilderung seiner Krankheitsgeschichte wird er gebeten zu gehen, bis seine Frau die Vorgesetzte hinzuzieht.