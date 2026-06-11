Das Landratsamt Ludwigsburg warnt vor einer Masche, bei der Betrüger sich als Mitarbeiter der Pflegestützpunkte ausgeben und die Angerufenen zu Besuchen oder Verträgen drängen wollen.
11.06.2026 - 14:25 Uhr
Das Landratsamt Ludwigsburg warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter der Pflegestützpunkte aus. Ziel dieser Täuschung sei es, „Vertrauen zu erschleichen, an persönliche Daten zu gelangen oder Betroffene zu unnötigen beziehungsweise kostenpflichtigen Leistungen zu bewegen“.