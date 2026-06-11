Das Landratsamt Ludwigsburg warnt vor einer Masche, bei der Betrüger sich als Mitarbeiter der Pflegestützpunkte ausgeben und die Angerufenen zu Besuchen oder Verträgen drängen wollen.

Das Landratsamt Ludwigsburg warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter der Pflegestützpunkte aus. Ziel dieser Täuschung sei es, „Vertrauen zu erschleichen, an persönliche Daten zu gelangen oder Betroffene zu unnötigen beziehungsweise kostenpflichtigen Leistungen zu bewegen“.

Die Anrufer wirken professionell und vertrauenswürdig, so das Landratsamt weiter. Sie geben vor, im Rahmen der Pflegeberatung tätig zu sein, und bieten vermeintliche Unterstützung bei Anträgen oder Leistungsprüfungen an: „Dabei bauen sie gezielt Druck auf und drängen auf schnelle Entscheidungen.“ Manchmal werde auch versucht, kurzfristig Hausbesuche zu vereinbaren – offenbar mit dem Ziel, direkten Zugang zur Wohnung zu erhalten.

Beratung der Pflegestützpunkte ist kostenfrei

Die Pflegestützpunkte weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie keine unangekündigten Anrufe tätigen. Vielmehr werden sie ausschließlich auf Initiative der Ratsuchenden tätig - und das kostenlos. Hausbesuche erfolgen nur auf Wunsch und nach vorheriger, transparenter Terminvereinbarung.

„Pflegestützpunkte leisten unabhängige und kostenfreie Beratung rund um das Thema Pflege“, stellt Heike Dierbach, Leiterin des Fachbereichs Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten, klar. „Sie stehen als verlässliche Anlaufstelle zur Seite – ohne Druck, ohne versteckte Kosten, immer transparent und unter Wahrung des Datenschutzes.“

Betroffene sollten die Polizei kontaktieren

Was tun, wenn ein entsprechender Anruf eingeht? Die Geschäftsstelle der Pflegestützpunkte empfiehlt, keine Angaben zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen zu machen. Zudem sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und das Gespräch beenden, wenn etwas ungewöhnlich erscheint. Hausbesuche sollten abgelehnt werden. Betroffene sollten sich zudem an die Polizei wenden und den echten Pflegestützpunkt informieren.

Der Pflegestützpunkt für den Kreis Ludwigsburg im Landratsamt ist erreichbar unter Telefon 07141/144-2465 sowie bei der Stadt Ludwigsburg unter 07141/910-3123. Für Bietigheim-Bissingen steht zudem die 07142/74-761 zur Verfügung. Eine Bitte hat das Landratsamt zudem: „Insbesondere ältere oder pflegebedürftige Angehörige oder Nachbarn sollten für diese Betrugsmasche sensibilisiert werden.“