Auf der Straße zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) hat es am Abzweig nach Benningen in einem Jahr mehr als 70 Mal gekracht. Jetzt sperrt das Landratsamt mehrere Spuren.

Christian Kempf 30.07.2025 - 15:37 Uhr

Dass es an Kreuzungen ab und zu kracht, ist leider nicht ungewöhnlich. Schon leichte Unkonzentriertheiten können gefährliche Situationen heraufbeschwören, wenn man mehrere Fahrbeziehungen im Blick behalten muss. Doch dass an einem Knotenpunkt in einem Jahr 71 Unfälle registriert werden, dürfte nicht allzu oft vorkommen. Genau das war aber im Jahr 2023 auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr am Abzweig nach Benningen der Fall. Eine Horrorzahl, auf die das Landratsamt Ludwigsburg nun reagiert.