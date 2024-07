Die Panne bei der Kommunalwahl in Waiblingen wirkt sich nicht nur auf Gemeinderat und Ortschaftsräte aus. Auch der Kreistag wird ausgebremst. Wie geht es weiter?

Annette Clauß 18.07.2024 - 16:03 Uhr

Die Einsprüche gegen die Kommunalwahl vom 9. Juni in Waiblingen haben auch kreisweit Folgen: Das Landratsamt hat deswegen nun die für Montag geplante Konstituierung des neuen Kreistags abgesagt. „Es liegen Einsprüche gegen die Kommunalwahl in Waiblingen vor, die auch die Kreistagswahl betreffen“, heißt es in der Absage: „Die Prüfung der Wahleinsprüche durch das Regierungspräsidium Stuttgart dauert noch an.“