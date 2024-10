Die Leutenbacher Quizautomaten sind beliebt, aber auch von Vandalismus betroffen. Die gute Nachricht: Steckengebliebene Kugeln können bis Ende November im örtlichen Rathaus abgeholt werden.

Chris Lederer 29.10.2024 - 12:30 Uhr

Die beiden Quizautomaten am Kugelbahnpfad in der Höllachaue haben es in sich. Weniger sind es die kniffligen Fragen, die es für die kleinen Besucher des Leutenbacher Naherholungsgebietes zu lösen gilt, sondern die unsichtbaren Kurven und Windungen im Innern der selbst gebauten Geräte. Das Prinzip ist einfach: Oben wirft man eine Holzkugel rein und unten fällt sie wenig später wieder raus – vorausgesetzt, man verschiebt die vorhandenen Hebel den Fragen entsprechend korrekt, und die Röhren im Innern der Automaten sind nicht durch Steine, Stöckchen oder Erde blockiert – was laut Christine Besa vom Leutenbacher Rathaus leider immer wieder vorkommt. Die gute Nachricht aber lautet: Wer seine Kugel in einem Quizautomaten in Leutenbach verloren hat, kann diese ab sofort im Bürgerbüro im Rathaus der Gemeinde zu den Öffnungszeiten abholen.