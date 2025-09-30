Landschaftspflege bei Konstanz Elischa Serpi, die Schäferin vom Bodensee
Die 30-jährige Schäferin Elischa Serpi hütet ihre Herde auf einem ehemals militärisch genutzten Gelände am Stadtrand von Konstanz.
Nach Schäferei und hechelnden Hütehunden sieht es hier gar nicht aus. Ein fettes Schild warnt vor dem Betreten des Geländes. „Lebensgefahr. Absolutes Betretungsverbot“ steht auf dem Warnhinweis. Dahinter eine wilde Wiese und ein Stück Wald. Lebensgefahr? Dann hoppelt ein grauer Opel mit Anhänger über das Gelände. Am Steuer sitzt die Schäferin Elischa Serpi und lächelt. Auf dem Beifahrersitz schlummert Tochter Catalina, fünf Monate alt.