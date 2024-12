Ein Mordfall schockierte im Sommer viele Schweden: Eine 14-Jährige wurde in einem Industriegebiet in Landskrona brutal getötet. Zwei andere Mädchen stehen unter Mordverdacht.

Landskrona - Nach der Tötung eines 14-jährigen Mädchens in Schweden ist eine 15-Jährige wegen Mordes angeklagt worden. Außerdem steht auch eine 13-Jährige unter Mordverdacht, wie aus einer Mitteilung der schwedischen Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Die Gerichtsverhandlung soll demnach am Donnerstag vor dem Amtsgericht von Lund beginnen. "Ich meine, dass beide Mädchen gleichermaßen sowohl an der Planung als auch an der Ausführung des Verbrechens beteiligt gewesen sind", erklärte die zuständige Staatsanwältin Pernilla Nilsson. Die beiden hätten die Tat gemeinsam und im Einvernehmen verübt.

Lesen Sie auch

Die 14-Jährige war im Juli in einem abgeschiedenen Industriegebiet im südschwedischen Landskrona getötet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde sie in dem Glauben in die Kleinstadt gelockt, dass sie zu einer Feier eingeladen worden sei.

Am Tatort wurde sie demnach dann von den anderen beiden Mädchen, die sie kannte, angegriffen, gefesselt und schwerer Gewalt ausgesetzt. Sie starb infolge ihrer erlittenen Verletzungen. Der Fall löste in Schweden Entsetzen aus.

Die 15-Jährige bestreitet den Mordvorwurf nach Angaben ihrer Verteidigerin, wie die Nachrichtenagentur TT berichtete. Auch die 13-Jährige streitet die Verantwortung für die Tat demnach ab. Sie ist noch zu jung, um zu einer Strafe verurteilt zu werden. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft einen Antrag eingereicht, damit geprüft wird, ob sie des Mordes schuldig ist.